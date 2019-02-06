نائب فنزويلي:نظام مادورو باع 73 طناً من الذهب لتركيا والإمارات

2019/02/06 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال نائب في البرلمان الفنزويلي إن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو باعت 73 طناً من الذهب العام الماضي إلى تركيا والإمارات دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة.





وأضاف "كارلوس باباروني" في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن شركة "نور كابيتال للاستثمار" الإماراتية كانت أكبر المشتريين بنحو 27.3 طناً من الذهب، إلى جانب شركة تركية اشترت 23.9 طناً في العام الماضي.





وكان تقرير صحفي قد ذكر أن الحكومة الفنزويلية أوقفت خططاً الأسبوع الماضي لبيع 20 طناً من الذهب إلى الخارج.





وتابع "باباروني": "سنواصل العمل حتى لا تتمكن الحكومة الفنزويلية من بيع جرام آخر من الذهب".





ووفقاً لبيانات البنك المركزي في فنزويلا، فإن كاراكاس لديها احتياطي الذهب 132 طن في خزائن البنك المركزي وبنك انجلترا في نهاية نوفمبر الماضي.





وسعت المعارضة الفنزويلية، بقيادة زعيم الجمعية الوطنية "خوان جوايدو" ، إلى منع بيع الذهب، معتقدة أن حكومة مادورو تستخدم العائدات في محاولة لأن تكون قادرة على سداد التزاماتها حيث أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة قطعت مصادر الدخل الأخرى.





اعترفت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى بـ"جوايدو" رئيساً مؤقتاً لفنزويلا المؤقتة في أعقاب احتجاجات ضارية ضد مادورو.





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