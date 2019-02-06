ترامب: قتلنا أبرز قادة داعش والاسبوع المقبل قد نعلن النهاية

2019/02/06 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاربعاء أن الاسبوع المقبل قد تعلن واشنطن القضاء نهائيا على تنظيم داعش.وقال ترامب في تصريحات صحفية “قد نعلن الأسبوع المقبل القضاء نهائياً على تنظيم داعش في ما كانوا يسمونه “دولة الخلافة”.وأضاف ترامب ” لقد تمكننا من القضاء على أبرز قيادات داعش في سوريا والعراق”.[…]

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