متحدث أمانة بغداد: توقف تطوير شارع الرشيد بسبب دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة

2019/02/06 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة ان "أسباب توقف العمل بتطوير شارع الرشيد كان لرفع دعوى قضائية ضد الشركة المنفذة".

وذكر عبد الزهرة لوكالة {الفرات نيوز}، ان "موضوع تطوير شارع الرشيد كان مخطط له ان يعاد تأهيله ابتداء من نطقة باب الشرقي الى باب المعظم، وشارع الرشيد واحد المكاتب الاستشارية كلف بهذا الامر وعمل بنسبة 30% وكان عمل جيد ولكن دخلنا مع صاحب الشركة باشكالية ولجانا الى القضاء وكسبنا القضية والمشروع توقف".واضاف، ان "طرح وزير الثقافة السابق فكرة ان يتم تأهيل الجزء القريب المحصور بين ساحة الميدان الى الرصافي وافقت أمانة بغداد على ذلك كون لديها الدراسات وخصص 140 مليار دينار لتطويرها من الوزارة وبعدها جاء الوزير للامانة وكان حينها الامين صابر العيساوي وتم اللقاء وحدد مبلغ 120 مليار بدلا من 140 ملياراً الا ان تراجع الوزارة أجهض عملية التأهيل".وتابع، ان "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أرتات بما ان المشروع متوقف تم طرح مبادرة من عضو مجلس المحافظ محمد الربيعي لتأهيل المباني بان هناك جهة معينة تدعمها لاعادة ترميمها وتأهيل بعض البنايات والواجهات وعملوا بهدوء 4 بيانات بإصلاحات بسيطة ونجح العمل وبعد فترة نفس الجهة طلبنا منهم تأهيل بعض البنايات في شارع الرصافي ولكن بعض أصحاب البنايات هم قاموا بالعملية".وعن البيوت التراثية في الشارع قال عبد الزهرة، ان "أي بيت تراثي هنالك جهتان مسؤولتان عنه وهما دائرة التصاميم في امانة بغداد وهيأة التراث" مبينا ان "موضوع كنيسة {دانيال} في شارع الرشيد قدمت ادارتها طلبا الى اللجنة وحصلت موافقة بناء بنفس الطراز المعماري لانها كانت آيلة للسقوط والأمانة حريصة على عدم إعطاء موافقة على تغيير الطراز المعماري".واستدرك بالقول ان "المكتب الاستشاري يعمل على تأهيل بنايات المنطقة المحصورة بين شارع الرشيد ودجلة حيث تم دفع له 17% من الاستحقاقات وأنجز بنسبة 35% وكان يطلبنا المزيد من الاستحقاقات ونحن كنا نطالبه اكمال فقرة قبل تسلم الاستحقاق".انتهى

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