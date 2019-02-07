الاحتلال الإسرائيلي يقصف شرق خان يونس

2019/02/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، مواقع تابعة للفصائل الفلسطينية شرقي بلدة الفخاري شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بزعم إطلاق صاروخ القطاع تجاه البلدات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين باتجاه مراصد الضبط الميداني شرق الفخاري دون وقوع إصابات.

وبشكل متزامن فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة تجاه الأراضي الزراعية في محيط موقع “صوفا” شرق خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأربعاء عن سقوط صاروخ بمنطقة مفتوحة في “غلاف غزة”.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن صاروخًا أطلق من جنوبي القطاع سقط في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي ‘أشكول’، وردا على ذلك قصفت دبابة موقعا لحركة حماس جنوب القطاع”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن دوي صفارات الإنذار سُمع قبل سقوط الصاروخ، كما سمعت أصوات انفجارات.

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