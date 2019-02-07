شرطة هولندا تقتل مسلحا بالرصاص قرب البنك المركزي

2019/02/07 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم الأربعاء، أنها قتلت رجلا بالرصاص في شارع خلف البنك المركزي في أمستردام بعد أن أشهر سلاحا ناريا تجاه رجالها.

وقالت الشرطة في بيان إنها كانت تستجيب لبلاغ عن وجود رجل بحوزته بندقية في شارع قريب عندما “أتى إلى الضباط بالسلاح”.



وأضافت أن المسلح توفي جراء الإصابات التي تعرض لها بينما أصيب أحد المارة.

ونشرت قناة (إيه.تي5) التلفزيونية المحلية صورا لسيارات إسعاف في المكان ونقلت عن شهود عيان قولهم إن نحو 20 رصاصة أطلقت في تبادل لإطلاق النار.

وقالت الشرطة إنها طوقت المنطقة وتحقق في الحادث الذي وقع في نحو السابعة والربع مساء.

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