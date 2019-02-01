2019/02/07 | 00:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g7BstkCNhC8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كالوس .. عبد العزيز بن صقر - 2019/2/6) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كالوس .. عبد العزيز بن صقر - 2019/2/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).