السجن أكثر من 5 سنوات لمتهم انتحل صفة فريق أول ركن طيار في بابل

2019/02/07 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كل الاخبار

قضت محكمة جنايات بابل، امس الأربعاء، حكماً بالسجن خمس سنوات وشهر ضد متهم انتحل صفة ضابط كبير في الجيش العراقي، فيما حظي الحكم بمصادقة محكمة التمييز الاتحادية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، أن “الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات وشهر ضد متهم أقدم على انتحال صفة فريق أول ركن طيار في الجيش العراقي”، لافتا إلى أن “الحكم صدر استنادا لأحكام القرار 160/ أولا”.وأضاف أن “المحكمة أصدرت حكمين آخرين بالحبس الشديد 3 سنوات ضد المدان نفسه عن جريمة تزوير هويات على أن تنفذ العقوبة الأشد بحسب المادة 142 من قانون العقوبات”.وتابع أن “محكمة التمييز الاتحادية وجدت أن جنايات بابل راعت تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وقررت تصديق الحكم”.

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