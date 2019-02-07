مسرور البارزاني يجتمع مع قائد العمليات المشتركة للجيش الامريكي ويبحثان تطورات الوضع بمنطقة شرق الفرات

2019/02/07 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلإستقبل مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور البارزاني، اليوم الأربعاء، قائد العمليات المشتركة للجيش الامريكي في العراق وسوريا الجنرال باتريك روبرسون والوفد مرافق له، وتم بحث تطورات الوضع بمنطقة شرق الفرات.وذكر بيان للمكتب الإعلامي مستشار مجلس امن اقليم كوردستان مسرور البارزاني، بأنه تم بحث المستجدات في المنطقة بشكل عام ومراحل الحرب ضد الإرهابيين خلال الإجتماع". وأضاف البيان، بأنه "وخلال الحديث عن تطورات الوضع في منطقة شرق الفرات في سوريا، أكد مسرور البارزاني على ضرورة الاتفاق بين القوى والأطراف السياسية بغرب كوردستان (كوردستان سوريا) حول مجمل القضايا، وذلك لتثبيت حقوق الشعب الكوردي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة".وأردف، بأنه تم خلال اللقاء، "بحث تحركات داعش في بعض المناطق العراقية، ودور قوات التحالف والقوات العراقية والبيشمركة والتنسيق بينهم، وتسليط الضوء على الآلية التي تقطع الطريق وتمنع نمو الجماعات الإرهابية في تلك المناطق بشكل أكبر".

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