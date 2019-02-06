بيراميدز: ننتظر نتيجة اجتماع اتحاد الكرة وهذا موقفنا من مباراة الأهلي في الكأس

2019/02/07 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن فريقه ينتظر وصول النتائج الرسمية، لاجتماع اتحاد الكرة، مع رؤساء الأندية، لحل أزمة جدول الدوري.واجتمع اتحاد الكرة اليوم برئاسة هاني أبو ريدة، مع رؤساء الأندية المشاركة في الدوري الممتاز، لمناقشة بعض الأمور الخاصة بجدول الدوري.

وأبدى عفيفي، تقبل ناديه، بفكرة إقامة مباراة بيراميدز مع الأهلي، يوم 28 فبراير في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، وتأجيل مباراة الفريقين في الدوري.

وشدد عفيفي، على أن ناديه متقبل الفكرة طالما أنها لم تخل بمبدأ تكافؤ الفرص، ودون المساس بحقوق جميع الأندية، حيث أن إدارة بيراميدز حريصة على تطبيق هذا المبدأ.



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ومن المنتظر أن يتم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز، في الدور الثاني، إلى ما بعد مباراة الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها يوم 30 مارس القادم.





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