دخول سحب ممطرة الى العراق.. وهذه التوقعات بشأنها

2019/02/07 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير تحديثات خرائط الطقس والاقمار الصناعية الى تتابع الحالات الجوية على البلاد خلال هذا الشهر.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور له على صفحته في الفيسبوك ان "أولى الحالة الجوية قد بدأت ملامحها تظهر على غرب الانبار الان بسحب ممطرة رعدية وهي بدايات منخفض جوي متواجد على شمال مصر حاليا ويتقدم تدريجيا نحو منطقتنا مصحوبا بجبهة هوائية باردة تتحول احيانا الى مستقرة وهذا ما يعطي الحالة تذبذبا كبيرا من حيث كمية الامطار المتوقعة والاماكن والتي تخالف التوقعات أحيانا".وأضاف "من المتوقع ان يبدأ تأثير المنخفض الفعلي اعتبارا من الخميس حتى السبت {عدا مدن الشمال تستمر لما بعد يوم السبت}".وأشار عطية الى ان "توقعات الامطار ليوم الخميس تشير الى هطول زخات من الامطار الرعدية في مدينة الانبار والموصل ومناطق عشوائية من مدن الشمال كما من المتوقع حصول نشاط للرياح السطحية الجنوبية الشرقية في غرب البلاد ومناطق من مدن الوسط".انتهى

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