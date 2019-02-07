ترامب: قد نعلن عن القضاء على

2019/02/07 | 00:28

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{دولية: الفرات نيوز} لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان عن القضاء التام على داعش الارهابي في سوريا والعراق الأسبوع القادم، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود لمحاربته..يتبع

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