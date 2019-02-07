النفط يرتفع واحدا بالمئة وسط إشارات على تقلص المعروض

2019/02/07 | 00:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد في المئة، اليوم الأربعاء، بدعم من إشارات على قوة الطلب على منتجات نواتج التقطير في الولايات المتحدة وتقلص المعروض في الأسواق العالمية.

لكن ارتفاع الدولار واستمرار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي قلصا المكاسب.

وزادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 71 سنتا، أو ما يعادل 1.15%، مسجلة 62.69 دولار للبرميل في التسوية.



وهبط الخام القياسي في وقت سابق إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 61.05 دولار.

وأظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، زيادة مخزونات الخام في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي على الرغم من زيادة المصافي لإنتاجها.

وزادت المخزونات 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير/شباط، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين 513 ألف برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.



لكن مخزونات نواتج التقطير انخفضت بأكثر من المتوقع عند 2.3 مليون برميل.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية الفنزويلية الأسبوع الماضي في خطوة قد تكبل الإمدادات لكن هذا لم يدفع الأسعار للصعود بشدة حتى الآن.

كما أثرت مخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي العالمي والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة سلبا على المعنويات.



ونزل النفط أمس الثلاثاء بعد مسح أظهر أن نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو توقف تقريبا في يناير كانون الثاني.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد إن من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الصين.



ومن المنتظر أن يبدأ مسؤولون صينيون وأمريكيون كبار جولة جديدة من المحادثات في الأسبوع المقبل.

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