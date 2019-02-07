كأس فرنسا: باريس سان جيرمان يحجز بطاقة العبور إلى ربع النهائي

2019/02/07 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفشل فريق العاصمة الفرنسية في حسم الأمور في الوقت الأصلي خصوصاً في ظل استماتة الفريق الناشط ضمن القسم الثالث.بيد أن الخبرة رجّحت كفة الباريسيين الذين تمكّنوا من تسجيل ثلاثية كاملة وقّعها كل من الألماني يوليان دراكسلر (102) وموسى ديابي (113) والأوروغواياني إدينسون كافاني (119). بدوره تأهل فيتر (الدرجة الرابعة) بصعوبة بالغة لذات الدور عقب انتصاره على ليون لادوشير (الدرجة الثالثة) 3-2.

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