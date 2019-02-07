2019/02/07 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد خطاب حالة الاتحاد وإعلان نتائج أعمال للشركات، ليسجل "داو جونز" الهبوط الأول في 4 جلسات.





وقاد قطاع التكنولوجيا خسائر البورصة الأمريكية بقيادة أسهم "فيسبوك" و"أمازون" و"ألفابت".





ويأتي تراجع الأسهم الأمريكية بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب حالة الاتحاد أمس، والذي أكد خلاله على أن الصين والولايات المتحدة يعملان على التوصل لاتفاق تجاري، لكنه أشار إلى أن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن التغيير الهيكلي الحقيقي لإنهاء الممارسات التجارية غير العادلة.





كما أكد الرئيس الأمريكي على أهمية بناء الجدار العازل مع المكسيك، فيما أضاف أن إدارته حققت طفرة اقتصادية سابقة لم يسبق لها مثيل.





ومع استمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال، أعلنت "جنرال موتورز" تحقيقها أرباحاً وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين، ليرتقع السهم بأكثر من 1.5%.





وفي بيانات اقتصادية، تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي في نوفمبر الماضي بنحو 11.5%، فيما ارتفعت إنتاجية القطاع الصناعي بالولايات المتحدة خلال الربع الرابع من 2018.





وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي هامشياً بنسبة 0.08% إلى 25390.3 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% إلى 2731.5 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.4% إلى 7375.3 نقطة.





وبحلول الساعة 9:08 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 96.365.





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