2019/02/07 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: بلغ طلب المستثمرين على سندات الحكومة الإيطالية لآجل 30 عاماً مستوى قياسي عند 41 مليار يورو، لتتمكن روما من بيع ديون بقيمة 8 مليارات يورو.





وقالت وزارة الخزانة الإيطالية في بيان، اليوم الأربعاء، أن السندات الحكومية لآجل 30 عاماً والتي يأتي استحقاقها في سبتمبر عام 2049، بعائد 3.91%.





وقد تجاوزت مبيعات هذه الديون الحكومية، الرقم القياسي السابق لإيطاليا والذي تم تسجيله الشهر الماضي، عندما باعت الدولة مبلغ 10 مليارات يورو من سندات لآجل 15 عامًا اجتذب 35 مليار يورو من الطلبات.





وتمكنت مبيعات الديون الحكومية الأوروبية منذ بداية العام من تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الطلب بعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات.





وكانت آخر مرة عرضت فيها إيطاليا سندات مدتها 30 عاماً في يونيو 2017 ، حيث باعت 6.5 مليار يورو من الديون المستحقة السداد في شهر مارس عام 2048.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تتلقى طلبات قياسية لشراء سندات لآجل 30 عاماً) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تتلقى طلبات قياسية لشراء سندات لآجل 30 عاماً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).