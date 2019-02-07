التعادل ينهي كلاسيكو

2019/02/07 | 00:53

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

قدم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاره، عن تلبية رغبة نظيره العماني لاقامة مباراة ودية امام المنتخب الاولمبي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومباراة اخرى امام المنتخب السوري في الثالث والعشرين منه، بسبب ارتباطات اللاعبين مع انديتهم

بغداد اليوم

أنقذ مساعد الحكم اليوم الاربعاء، فريق الزوراء من خسارة امام نفط ميسان ، عندما الغى هدفا شرعيا للاخير بداعي التسلل، وانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، في مباراة جرت بملعب الشعب الدولي لحساب الجولة 15 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

بداية ال

بغداد اليوم

حول فريق نفط الجنوب اليوم الاربعاء، تأخره الى فوز على السماوة 2-1، فيما خسر النفط من الكهرباء، وتعادل الطلبة والصناعات الكهربائية في لقاءات الجولة 15 من منافسات دوري الكرة الممتاز.

الافضلية كانت في الشوط الاول من لقاء نفط

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