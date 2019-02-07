قمة الكلاسيكو تنتهي بالتعادل

2019/02/07 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فرض التعادل {1-1} نفسه على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، الأربعاء على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

افتتح لوكاس فاسكيز، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة {6}، قبل أن يعدل البرازيلي مالكوم النتيجة لبرشلونة في الدقيقة {57}.وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو.انتهى

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