الكلاسيكو: برشلونة وريال مدريد حبايب والحسم سيكون في البرنابيو

2019/02/07 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – برشلونة حسم التعادل الإيجابي بهدف لهدف مواجهة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء في “الكامب نو” ببرشلونة.وسجل لريال مدريد “لوكاس فاسكيز” عند الدقيقة (6) وعادل البرازيلي مالكوم النتيجة لبرشلونة عند الدقيقة (57) لتنتهي المباراة بالتعادل .وسنتظر […]

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