2019/02/07 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأربعاء، عملية تفتيش لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي شمال محافظة صلاح الدين.وقال موفدنا، إن قوة من استخبارات اللواء 88 في الحشد الشعبي وبمشاركة مفرزة من شعبة استخبارات العلم والشرطة المحلية عملية دهم وتفتيش في حوض نهر دجلة والهياكل في منطقة اللقلق شمال محافظة صلاح الدين بهدف البحث عن ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية يلاحقان خلايا "داعش" شمال صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية يلاحقان خلايا "داعش" شمال صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).