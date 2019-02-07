كلاسيكو الأرض ينتهي بالتعادل الايجابي

2019/02/07 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برسفرض التعادل بهدف لمثله نفسه، مساء الاربعاء، على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الكامب نو، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.تقدم فريق الريال بهدف مبكر عبر جناحه الاسباني لوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة، ثم جاء التعديل من اصحاب الارض عبر اللاعب البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا في الدقيقة 57.

وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري على ملعب سانتياغو برنابيو، معقل الفريق الملكي.

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