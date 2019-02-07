2019/02/07 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السيستاني يبحث خلال لقائه مع ممثلة الأمم المتحدة حل الازمات التي يمر بها العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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