خطاب ترامب ونتائج الأعمال القوية محور الأسواق العالمية اليوم

2019/02/07 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدر خطاب حالة الاتحاد بالولايات المتحدة ونتائج أعمال الشركات المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم.





ومع استمرار الدولار الأمريكي في التعافي لليوم الثالث على التوالي، واصلت أسعار الذهب الهبوط عند تسوية التعاملات للجلسة الرابعة.





خطاب ترامب

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطاب حالة الاتحاد أمام الكونجرس مركزاً على عدة قضايا هامة تشغل الرأي العام في الولايات المتحدة.





ومن أهم القضايا، كانت بناء الجدار العازل مع المكسيك، حيث أكد الرئيس الأمريكي على أهمية بناءه، داعياً الديمقراطيين والجمهوريين على التعاون لحل هذا الأزمة الوطنية.





وإلى جانب ذلك، أشار الرئيس الأمريكي إلى علاقته الجيدة بنظيره الصيني، مشيراً إلى أن أكبر اقتصادين في العالم يسعيان للتوصل لصفقة تجارية عادلة.





كما أكد ترامب على أن الاقتصاد الأمريكي شهد طفرة على يد إدارته لم يسبق لها مثيل.





فيما حدد الرئيس الأمريكي آخر يومين في الشهر الجاري للقائه بنظيره الكوري الشمالي في فيتنام من أجل التأكيد على النزع الكامل للأسلحة النووية.





نتائج أعمال قوية للشركات

قفز سهم "سناب شات" بنحو 22% عند نهاية تعاملات اليوم بعد أن تمكنت الشركة من تحقيق إيرادات قياسية في الربع الرابع من العام الماضي، كما تفوق عدد المستخدمين على توقعات المحللين.





كما تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "جنرال موتورز" توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.





أما "21 سينشري فوكس" فقد تمكنت من تحقيق أرباحاً بأكثر من تقديرات المحللين خلال الربع المالي الثاني للشركة.





فيما انخفضت أرباح شركة تويوتا بأكثر من 80% خلال الربع الثالث من العام المالي للشركة، بينما حققت زيادة في الإيرادات.





كما انخفضت أيضاً أرباح "دايملر" بنحو 49% خلال الربع الأخير من العام الماضي.





مؤشرات وأرقام

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بعد خطاب حالة الاتحاد وإعلان نتائج أعمال للشركات.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عجز الميزان التجاري الأمريكي بنحو 11.5% متجاوزاً توقعات المحللين، فيما ارتفعت إنتاجية القطاع الصناعي بالولايات المتحدة خلال الربع الأخير من 2018.





في حين تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مع استمرار الإفصاح عن نتائج أعمال للشركات.





وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبات المصانع الألمانية بعكس توقعات المحللين خلال ديسمبر الماضي.





فيما ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





أما أسعار النفط فقد تحولت للارتفاع بعد بيانات المخزونات الأمريكية التي جاءت وفقاً لتوقعات المحللين، ليصعد "نايمكس" بنحو 0.7% عند التسوية.





كما استقر إنتاج النفط بالولايات المتحدة عند مستوى 11.900 مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى في تاريخه.





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