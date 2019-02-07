واع/قمة الكلاسيكو تنتهي بالتعادل

2019/02/07 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

07/02/2019 01:02:00 AM |

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فرض التعادل 1-1 نفسه على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، الأربعاء على ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

افتتح لوكاس فاسكيز، التسجيل لريال مدريد في الدقيقة (6) قبل أن يعدل البرازيلي مالكوم النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 57.

وتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في 27 من الشهر الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو

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