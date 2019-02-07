2019/02/07 | 01:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق بجوار جامعة سان فرانسيسكو الأمريكية

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