2019/02/07 | 01:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الساعة مع ضحى كريم " 6_2_2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: DpGEe7RUJIs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حتى الساعة مع ضحى كريم " 6_2_2019) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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