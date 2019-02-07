برايتون يزيح وست بروميتش من كأس الاتحاد

2019/02/07 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي مباراة معادة، تمكن كل من الروماني فلوران أندوني (82) وغلين موراي (104 و116) من تسجيل أهداف برايتون فيما دوّن كايل بارتلي هدف وست بروميتش في الدقيقة (77).يذكر أن المباراة الأولى بين برايتون ووست بروميتش ألبيون انتهت بالتعادل السلبي. ويلعب برايتون في الدور الخامس مع فريق ديربي كاونتي.

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