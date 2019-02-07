التعادل 1-1 يحسم كلاسيكو الارض بين ريال مدريد وبرشلونة

2019/02/07 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض التعادل (1-1) نفسه على الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

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