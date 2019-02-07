وول ستريت تهبط وسط خيبة أمل بشأن توقعات لإيرادات

2019/02/07 | 03:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع إعلان توقعات إيرادات مخيبة للآمال من شركات إنتاج ألعاب الفيديو، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون تطورات العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 19.86 نقطة، أو ما يعادل 0.08 بالمئة، إلى 25391.66 نقطة.وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.97 نقطة، […]

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