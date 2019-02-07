كأس ملك إسبانيا: مالكوم ينقذ برشلونة بتعادل مع ريال مدريد 

2019/02/07 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس هز الجناح مالكوم الشباك في الشوط الثاني ليمنح برشلونة التعادل 1-1 مع ضيفه ريال مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم يوم الأربعاء.وأدرك الجناح البرازيلي، الذي شارك في التشكيلة الأساسية على حساب ليونيل ميسي، التعادل في الدقيقة 58 بعدما افتتح لوكاس فاسكيز التسجيل لريال مدريد مبكرا.وخيم الصمت على […]

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