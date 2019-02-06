2019/02/07 | 03:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم مختلف .. الحلقة 5 - 2019/2/6) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nO9lUi3iIKU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم مختلف .. الحلقة 5 - 2019/2/6) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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