شاهد.. لحظة تفجير حاجز للجيش السوري في درعا

2019/02/07 | 04:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:06.02.2019 | 22:42 GMT | آخر تحديث:06.02.2019 | 22:44 GMT | فيديوهات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو أكدوا أنه لتفجير إرهابي استهدف حاجزا عسكريا للقوات السورية على مدخل قرية نمر في محافظة درعا.

وأضاف النشطاء أن التفجير، الذي يعد الأول من نوعه منذ أشهر، تسبب بمقتل عناصر الحاجز، الذين لم يعرف عددهم.ويظهر في بداية الفيديو ورقة يعرضها أحد منفذي التفجير، متكوب عليها تاريخ الهجوم وهو الثلاثاء الماضي.ولم يتسن لـ RT التأكد من مدى مصداقية الفيديو.

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