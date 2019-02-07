من أكاديمية أسباير إلى منتخب قطر.. تعرف على المعز علي هداف كأس آسيا 2019

2019/02/07 | 04:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رضوان | تويتر

بعد غيابٍ عن منصات التتويج استمر لخمس سنوات، عاد منتخب قطر بقوة وأضاف كأساً غاليةً لخزانته لم يحملها من قبل، إنها الكأس الأغلى في القارة الصفراء كأس آسيا في نسختها الأخيرة التي استضافتها الإمارات بداية 2019.

لم يكن الأدعم أحد المرشحين حتى لبلوغ المربع الذهبي للمسابقة قبل بدايتها، لكن مع ركلة البداية الأولى بدأت الأنظار تتجه إليه وبقوة، ليس فقط بسبب الانتصار الذي حققه على شقيقه العربي اللبناني، بل أيضاً لطريقة لعبه المشابهة جداً لطريقة التيكي تاكا التي رمى بذورها كرويف في برشلونة القرن الماضي.



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هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟!

أجبر العنابي الجميع على متابعته بقوة في المباراة الثانية التي كانت ضد كوريا الشمالية، حيث وجه من خلالها إنذار شديد اللهجة لجميع المنافسين بسحق التشوليما بنف دستة أهداف، ولم يكن هذا الحدث الوحيد اللافت للنظر، فقد قدم المنتخب القطري شاباً يافعاً في هذا اللقاء، هو المعز علي الذي سجل 4 أهدافٍ من السداسية.

أبهر الفتى الأسمر جميع متابعي النسخة الأخيرة من كأس آسيا وقدم أداءً لافتأ للأنظار، وكان النجم الأول للأدعم طوال المسابقة، وفي النهاية نجح في الحصول على جائزة الهداف محطماً رقم علي دائي الذي حققه في نسخة 1996، عندما سجل 8 أهدافٍ في نسخة واحدة من البطولة.

فمن هو المعز علي؟ وكيف كانت نشأته وقصة ارتدائه لقميص منتخب قطر؟ هذا ما سنتعرف عليه في الأسطر التالية.

اقرأ أيضاً.. المعز علي: فخور بتحقيقي لقب هداف البطولة ولكن هذا الأمر يفرحني أكثر من هو المعز علي؟ المعز علي هو لاعب كرة قدم قطري من أصل سوداني، ولد في العاصمة السودانية الخرطوم في 19 أغسطس 1996 ثم انتقل مع عائلته لقطر في سن الطفولة.

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كانت بداية راشفورد العرب مع كرة القدم وهو في السابعة من عمره، عندما انضم لأشبال فريق المسيمير في 2003، وظل فيه حتى عام 2006 عندما انتقل إلى أكاديمية أسباير التي طورت منه كثيراً، ونشأ فيها رفقة عدد من زملائه في العنابي الذين رفعوا كأس آسيا 2019، أبرزهم أكرم عفيف وعاصم ماديبو.

انتقل المعز علي إلى فريق لخويا في 2013، وقضى فيه موسماً واحداً قبل أن يبدأ رحلة احترافه الأوروبية، وكانت البداية في فريق يوبان البلجيكي الذي قضى فيه موسماً واحداً أيضاً، ثم انتقل لنادي لاسك لينز النمساوي الذي وضعه في الفريق الأول لأول مرة، وظل فيه حتى يناير 2016 عندما انتقل لكولتورال ليونيسا الإسباني ثم عاد إلى بلاده في صيف نفس العام من بوابة الدحيل الذي يلعب له حتى الآن.

بطولات المعز علي المحلية: البطولة الفريق الموسم الدوري القطري الدحيل 2 (2016-17، 2017-18) كأس أمير قطر الدحيل 1 (2018) كأس قطر الدحيل 1 (2018) مسيرة المعز علي الدولية مع منتخب قطر:كانت بداية المعز علي الدولية في ديسمبر 2013 عندما استدعي لقائمة منتخب قطر الأول في مباراةٍ ودية ضد البحرين، لكنها لم تكن البداية الرسمية لأن اللقاء لم يحمل الطابع الرسمي، لكن البداية الحقيقة كانت بعد ذلك بعام، عندما استدعي لمنتخب تحت الـ19 عاماً وشارك معه في كأس آسيا للشباب تحت 19 عاماً وفاز بها، ثم كان ضمن تشكيلة فريق تحت 20 عاماً التي شاركت في كأس العالم 2015، والتي شهدت خروج الأدعم من الدور الأول.

كانت بداية مسيرة المعز علي الدولية مع الفريق الأول في 2016، عندما استدعي لمباراةٍ وديةٍ رسمية ضد العراق وشارك فيها كبديل، وبعدها بعامين شارك مع المنتخب الأوليمبي القطري في كأس آسيا تحت 23 عاماً 2018، وحصل على لقب الهداف بعد أن سجل 6 أهدافٍ طوال البطولة التي شهدت حصول العنابي على المركز الثالث.

أصبح صاحب الـ22 عاماً بعد ذلك واحداً من القوام الأساسي للمنتخب الأول، وشارك في كأس آسيا 2019 وقاد قطر للفوز بها، ونجح في حصد لقب الهداف بعد تسجيله 9 أهدافٍ محطماً رقم الإيراني علي دائي، ولم يكتف بذلك، بل حصل أيضاً على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

ألقاب المعز علي الدولية: البطولات الجماعية البطولة الموسم كأس العالم تحت 19 عاماً 2014 بطولة اتحاد غرب آسيا 2014 كأس آسيا 2019 الألقاب الفردية اللقب البطولة الهداف برصيد 6 أهداف بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 الهداف برصيد 9 أهداف كأس آسيا 2019 أفضل لاعب كأس آسيا 2019 ما هي أكاديمية أسباير؟أكاديمية أسباير هي أكاديمية رياضية قطرية تتخذ من العاصمة الدوحة مقراً لها، وهي تهدف إلى رفع وتطوير مستوى العنابي في الألعاب المختلفة سواءً كانت فردية أو جماعية، ولا يقتصر نشاطها على كرة القدم وحسب.

تأسست الأكاديمية عام 2004 كمؤسسة حكومية مستقلة تتبع مباشرةً أمير قطر في ذلك الوقت الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وكان يشرف عليها ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أصبح الأمير فيما بعد، وفي عام 2008، تم إدراج الأكاديمية كوحدة أعمال مستقلة في مؤسسة أسباير زون.

لاعب منتخبنا الوطني عبدالكريم حسن بين الأمس و اليوم ..



ماهو العنوان المناسب الذي تختاره لمشوار كيمو ؟ #قطر_بطل_آسيا #كاس_آسيا2019 pic.twitter.com/Ys0ojBKwoo — قنوات الكاس (@alkasschannel) ٥ فبراير ٢٠١٩ تهدف الأكاديمية إلى إيجاد وتطوير اللاعبين الذكور فقط في الألعاب الرياضية المختلفة، وذلك عن طريق اكتشافهم في سن مبكرة عن طريق المدارس والاتحادات الرياضية، كما أنها توفر مناخاً دراسياً وليس رياضياً فقط للمتميزين في الرياضات المختلفة، ولا تركز فقط على كرة القدم.

غذت أكاديمية أسباير المنتخب القطري بالعديد من اللاعبين منذ دفعتها الأولى التي كانت في 2008، وإذا نظرنا في تشكيل الأدعم الحالي الذي نجح في الحصول على كأس آسيا 2019 سنجد 13 لاعباً تخرجوا من الأكاديمية، وبالطبع أبرز هؤلاء اللاعبين هداف البطولة ومحطم رقم علي دائي المعز علي، كذلك أكرم عفيف، عبد الكريم حسن، عاصم ماديبو وسعد الشيب الذي فاز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

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