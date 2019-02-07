2019/02/07 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة للمعلمين بتونس..ومخاوف من "السنة البيضاء" تظاهر آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية، للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم وذلك بعد أشهر من مقاطعتهم إجراء الاختبارات في المدارس الثانوية.وهتف أساتذة تجمعوا أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة بدعوة من المركزية النقابية، مخاطبين وزير التربية حاتم بن سالم "ارحل" و"وزير الفشل، الاستقالة هي الحل".وتحول التحرك الاحتجاجي المتواصل منذ 2017 إلى ما يشبه عملية لي ذراع بين وزير التربية حاتم بن سالم والأمين العام لنقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي.وقاطع مدرسو التعليم الثانوي بكثافة تسليم علامات الاختبارات منذ أكتوبر 2018 رغم دعوات من قيادة المركزية النقابية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) لوقف هذه المقاطعة.وإزاء غياب الفروض والامتحانات يخشى طلاب الثانويات "سنة بيضاء" أو خسارة السنة الدراسية، وجرت تظاهرات عدة للطلبة وأوليائهم في الأسابيع الأخيرة لمطالبة الوزارة والنقابة بتفادي ذلك.وتطالب النقابة خصوصا بالتقاعد المبكر وعلاوات وتحسين ظروف العمل في الثانويات.

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