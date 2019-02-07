2019/02/07 | 05:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر..سجن 22 متهما في قضية "الهجرة غير المشروعة" أصدر النائب العام في مصر، نبيل صادق، قرارا بحبس 22 متهما من العناصر المرتبطة بعصابات الهجرة غير المشروعة، التي تستقطب الشباب في البلاد.وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، أن نيابة الأموال العامة أجرت التحقيقات فيما تضمنته تحريات هيئة الرقابة الإدارية في واقعة ضبط 4 جماعات إجرامية منظمة تعمل على استقطاب الشباب للزج بهم في وقائع هجرة غير مشروعة.وأضاف: "كشف المجني عليهم عن قيام المتهمين باستقطاب الشباب من الجنسين من يرغبون في السفر إلى أوروبا وأميركا وكندا".وذكر البيان "العصابات تقوم تدبير الانتقال إلى خارج البلاد بغير الطرق المشروعة وباستخدام محررات مزورة منسوبة على خلاف الحقيقة لجهات رسمية ومؤسسات بنكية عامة، ثم استخدام الشباب للعمل في أمور غير مشروعة، أو منافية للآداب في الدول التي يتم تهريبهم إليها بما قد ينتهي إلى تعرضهم لمواجهة إجراءات جنائية قاسية".وأسفرت التحقيقات عن اعتراف بعض المتهمين تفصيلًا بما نسب إليهم من وقائع كما كشفوا عن وقائع أخرى مماثلة تم تكليف جهات البحث في مصر بالتحري عنها.

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