غوايدو يكثف جهوده لكسب دعم الاتحاد الأوروبي

2019/02/07 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس ضاعف المعارض خوان غوايدو الذي اعترفت به 40 دولة “رئيساً انتقاليّاً” لفنزويلا، الأربعاء جهوده للحصول على دعم الاتّحاد الأوروبي وإدخال المساعدة الإنسانيّة التي يتمّ إرسالها إلى بلاده، في وقت أعلنت واشنطن أنّ لديها استعداداً لكي تُعفي من العقوبات المسؤولين العسكريين الفنزويليين الذين يدعمون غوايدو.وقال غوايدو إثر اجتماع مع ممثّلي الاتّحاد الأوروبي في […]

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