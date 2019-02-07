انتعاش السياحة الإسرائيلية في مصر.. سياسة أم اقتصاد؟

2019/02/07 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يُحجم فيه السياح الغربيون عن زيارة مصر منذ أزمة سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2015، يقبل الإسرائيليون بشدة

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