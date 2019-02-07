دراسة: زلزال إندونيسيا عام 2018 كان استثنائيا

2019/02/07 | 06:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت الأمور هادئة، كعادتها في يوم جمعة طبيعي قبالة جزيرة سولاويسي بوسط إندونيسيا، انطلقت موجات التسونامي العاتية لتجتاح شواطئ مدينة “بالو”

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