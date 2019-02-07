الحواضن الشيعية ضمانة النفوذ الإيراني في سوريا بعد الانسحاب العسكري

2019/02/07 | 06:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق – تكثف إيران من تحركاتها السياسية والميدانية من أجل تعزيز حضورها في سوريا، تحسبا لصفقات قد تتوصل إليها القوى الدولية لإنتاج

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