شاب مصري احتجزته والدته 10 سنوات

2019/02/07 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس انتهت معاناة شاب مصري أمضى 10 سنوات محتجزا في غرفة مظلمة بظروف غير إنسانية، بعد أن تدخل جيرانه الذين أبلغوا السلطات إثر سماعهم صوت أنين ينبعث من داخل منزل الضحية.وحسب التفاصيل التي نشرتها “بوابة الأهرام”، فإن والدة الشاب، الذي يدعى محمد رجب الغرباوي (17 عاما)، احتجزته لـ”مدة 10 سنوات بمنزل مهجور بقرية […]

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