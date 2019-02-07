تركيا تنتقد بشدة انسحاب امريكا من العراق: سلمته لنوري المالكي ليهمش السنُة

2019/02/07 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رأى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الخميس ان سبب المشاكل التي تعاني منها المنطقة هو انسحاب الولايات المتحدة من العراق، متهما واشنطن بتسليم العراق الى رئيس مجلس الوزراء آنذاك نوري المالكي ليقوم بتهميش السنة، وظهور تنظيم داعش.

وحديث أوغلو جاء لدى لقائه عددا من الصحفيين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقال الوزير التركي إن "مصدر المشاكل التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط اليوم، هو انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من العراق دون تنسيق أو خطة مُحكمة، مبينا أن ذلك الانسحاب كان خطأ حقيقيا".

وأردف قائلاً: "عندما انسحبت واشنطن من العراق تم تسليم البلاد لنوري المالكي، والأخير قام بتهميش شريحة كبيرة في العراق، لذا دخل العراق في حالة فوضى، واستفادت عناصر داعش من هذه الفوضى وتمكنت خلال فترة قصيرة من السيطرة على 40 بالمئة من الأراضي العراقية".

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