الرئيس التركي يؤسس فريقا لكرة القدم

2019/02/07 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسست الرئاسة التركية فريقا لكرة القدم، أُطلق عليه اسم "فريق الرئاسة التركية الرياضي".

وسيكون الفريق الجديد الذي سيشارك في دوري الهواة، مكونا من العاملين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إضافة إلى استقدام لاعبين من أندية أنقرة.

وأوقعت القرعة التي سُحبت في اتحاد أندية العاصمة أنقرة للهواة، فريق الرئاسة التركية في المجموعة الرابعة.

وسيرتدي فريق الرئاسة التركية قميصا ملونا بألوان العلم التركي (الأحمر والابيض)، إضافة إلى اللون الفيروزي.

وسيجري الفريق الجديد تدريباته داخل سور المجمع الرئاسي، على أن يقيم مبارياته في ملعب سنجان بالعاصمة أنقرة.

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