صرف دفعة جديدة من السلف المالية للمتقاعدين في العراق

2019/02/07 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الخميس عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لشفق نيوز، انه تم صرف دفعة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين لأكثر من 1617 متقاعد.

وأوضح البيان ان صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل الإجراءات القانونية كافة لمنحه اياها وصرفها عن طريق أدوات الدفع الالكتروني والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".

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