نصرالله: السعودية وصدام أدوات في الحرب الامريكية ضد ايران 

2019/02/07 | 08:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس رفض الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، القول إن هناك صراعا سعوديا إيرانيا أو صراع بين إيران وإسرائيل، لافتا إلى أن الصراع ناجم عن المشروع الأمريكي في المنطقة وهو قائم مع أمريكا وكل الأطراف الأخرى تعتبر “أدوات” على حد تعبيره.جاء ذلك في كلمة لنصرالله في الذكرى الـ40 لـ”الثورة الإسلامية بإيران”، […]

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