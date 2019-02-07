بالفيديو.. هتافات عنصرية ضد صلاح في الدوري الإنجليزي بسبب كونه مسلم

2019/02/07 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادواجه الدولي المصري محمد صلاح، هداف نادي ليفربول هتافات عنصرية خلال مباراة الفريقين الاثنين الماضي، ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه هتافات عنصرية ضد اللاعب المصري البالغ عمره 26 عاما أثناء تنفيذه ركلة ركنية.

وكتب المستخدم الذي نشر الفيديو في حسابه في موقع تويتر: “ذهبت لمشاهدة مباراة وست هام ضد ليفربول وشعرت بالغثيان مما سمعته.



هؤلاء الناس لا يستحقون مكانًا في مجتمعنا وليس في ملاعب كرة القدم فقط”.

وسلطت الصحافة الإنجليزية الضوء على الحادث، وقالت بعض التقارير: “يبدو أن صلاح لم يسمع تلك الإساءات عند تنفيذه ركلة ركنية خلال مشاركته في المباراة، ولم يتضح أيضا إذا كان طاقم التحكيم قد سمع الإساءات أم لا؟”.

وقال وست هام في بيان إنه يملك “سياسة عدم التسامح” ضد أي نوع من العنف أو الانتهاكات.

وأضاف: “أي شخص سيتم التعرف عليه بارتكاب أي انتهاك سنقدم بياناته إلى الشرطة وسيواجه الحظر من دخول استاد لندن مدى الحياة.



لا يوجد مكان لهذا النوع من السلوك في استادنا”.

ومن المتوقع أن تفتح لجنة الانضباط بالاتحاد الإنجليزي تحقيقا حول الواقعة، لفرض عقوبات على المشجع العنصري ونادي وست هام، كما حدث للاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينغ، الذي تعرض لهتاف عنصري من قبل أحد جماهير إيفرتون خلال مباراة الفريقين الأخيرة، وتم حرمان المشجع من دخول الملعب مدى الحياة.

انتشار مقطع فيديو يظهر فيه إساءة عنصرية من أحد مشجعي #ويست_هام اللندني للنجم المصري #محمد_صلاح بسبب اعتناقه للدين الإسلامي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين الإثنين بملعب “لندن” الأولمبي، ضمن الجولة الـ 25 #البريميرليج والتي انتهت بالتعادل ١/١ .#salahpic.twitter.com/nwXRrhpg8a— محمدالجزار (@mohamedelgazar4) February 6, 2019

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