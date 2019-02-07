برشلونة ينتزع تعادلاً من ريال مدريد في ذهاب كأس ملك إسبانيا

2019/02/07 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

تعادل فريق برشلونة، الأربعاء، مع ضيفه ريال مدريد بهدف لكل منهما في ذهاب المربع الذهبي لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.وللتأهل إلى النهائي، يكفي برشلونة الفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة بشرط أن تكون أكثر من 1-1 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بالعاصمة مدريد.فيما يكفي الريال التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره لانتزاع بطاقة العبور للنهائي.جاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي ريال مدريد، حيث أحكم لاعبوه سيطرتهم على وسط بحث في رحلة بحث عن هدف التقدم، قابله ميل أداء برشلونة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.وفاجأ ريال مدريد نظيره برشلونة بهدف التقدم في الدقيقة السادسة عندما تهيأت الكرة إلى الفرنسي كريم بنزيما الذي قدمها هدية على طبق من ذهب إلى لوكاس فاسكيز لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.تلاها مباشرة تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء للألماني توني كروس تصدى لها الحارس تير شتيجن ببراعة رافضاً دخول هدف في مرماه.بعدها بحث لاعبو برشلونة عن فرصة إدراك التعادل، معتمدين على تحركات مالكوم وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.وكانت أخطر الفرص الحقيقية لبرشلونة عن طريق الكرواتي إيفان راكيتيش إثر كرة رأسية اصطدمت بالعارضة، تلاها تصويبة للأوروغوياني لويس سواريز تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ببراعة.ونجح لاعبو ريال مدريد في الخروج من شوط المباراة الأول بأقل الخسائر الممكنة لينتهي الشوط الأول بتقدم الملكي بهدف نظيف.وتغيرت الأمور كثيراً في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو برشلونة سيطرتهم على ملعب اللقاء في محاولة لإدراك التعادل.ومع حلول الدقيقة 57 جاء هدف التعادل لبرشلونة عندما تهيأت الكرة إلى جوردي ألبا لتصل إلى سواريز سددها قوية لتصطدم بالعارضة وتجد البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا سددها بذكاء في الشباك.بعدها بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف الفوز إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بالتعادل.

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