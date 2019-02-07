2019/02/07 | 08:44

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

كشف مركز ابحاث الاهوار في جامعة ذي قار عن خطة مشروع اكاديمي متطور لقياس البيانات والمتغيرات في اهوار ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:كشف مركز ابحاث الاهوار في جامعة ذي قار عن خطة مشروع اكاديمي متطور لقياس البيانات والمتغيرات في اهوار ذي قار .وقال مدير المركز علي الياسري لشبكة اخبار الناصرية ، ان اتفاقا مبدئيا ابرم مع باحثين اكاديميين من جامعة الكوفة لانشاء منظومة خاصة لقياس البيانات اليومية عن بعد في اهوار ذي قار .واوضح ان المنظومة تتضمن نصب متحسسات في اماكن محددة في الاهوار تربط الى شبكة اتصال خلوي لنقل البيانات بشكل يومي متواصل الى مركز خاص بجمع المعلومات .

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