الباوي: لايوجد موقف موحد للرئاسات الثلاث بشأن تصريحات ترامب

2019/02/07 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الخميس، عدم وجود موقف موحد من قبل الرئاسات الثلاث فيما يتعلق بتصريحات ترامب الاخيرة تجاه العراق والوجود الاميركي في الاراضي العراقية.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الموقف المتذبذب للرئاسات العراقية الثلاث تجاه التصريحات الاخيرة للرئيس الامريكي ليست بمعزل عن عمق الخلاف السياسي القائم بين اقطاب العملية السياسية […]

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