بايرن ميونيخ يتأهل لربع نهائي كأس ألمانيا

2019/02/07 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتأهل فريق بايرن ميونيخ، أمس الأربعاء، إلى ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم بصعوبة بالغة.وتغلب بايرن ميونيخ على منافسه هيرتا برلين بثلاثة أهداف لهدفين بمباراة ثمن النهائي الأخيرة بالبطولة المحلية، بعد اللجوء للشوطين الإضافيين لتعادلهما بهدفين لكل منهما في الوقت الأصلي للمباراة.تقدم هيرتا برلين مبكرًا بهدف عن طريق ماكسيميليان ميتلشتيت في الدقيقة 3 من زمن اللقاء.وعاد البايرن بعدها بـ 4 دقائق فقط ليتعادل بهدف عبر سيرغ غنابري، والذي نجح بعد ذلك بإضافة الهدف الثاني والتقدم لفريقه في الدقيقة 49 من زمن المباراة.وتمكن هيرتا برلين من التعادل من جديد بهدف عن طريق دافي سيلك في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.وبعد اللجوء للشوطين الإضافيين، أضاف البايرن الهدف الثالث عبر الفرنسي كينغسيلي كومان في الدقيقة 98 من زمن المباراة.

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