نائب : بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد عليهم شبهات فساد

2019/02/07 | 09:01

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بغداد- العراق اليوم:

بين النائب المستقل كاظم الصيادي ان بعض اعضاء مجلس مكافحة الفساد عليهم شبهات فساد، مشدداً على ضرو...





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