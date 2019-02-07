انسحاب موظفي لجنة المتابعة التابعة لمجلس الوزراء من الجمارك في كركوك

2019/02/07 | 09:01

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بغداد- العراق اليوم:

افاد مصدر مطلع في كركوك، الخميس، بان موظفي لجنة المتابعة التابعة ل‍مجلس الوزراء انسحبوا من ا...





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